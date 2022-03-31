Пекин, , 09:19 — REGNUM Китай увеличит финансовую поддержку для содействия возрождению сельских районов, чтобы помочь укрепить макроэкономическую стабильность, говорится в руководстве центрального банка страны за 30 марта, передает агентство Синьхуа.

Центральный банк Китая Handelsblatt.com

Народный банк Китая призвал банки и другие финансовые учреждения обеспечить надежные финансовые услуги для производства зерна, уделяя особое внимание развитию отраслевых цепочек компаний, специализирующихся на выращивании высококачественных сельскохозяйственных угодий, весеннем земледелии или складировании и переработке, среди прочего.

В руководстве говорится, что дополнительная кредитная поддержка также должна помочь обеспечить поставки ключевых сельскохозяйственных продуктов, таких как соя, масличные культуры и неосновные продукты питания. Трансграничная торговля сельскохозяйственной продукцией и разработка основных технологий, таких как зародышевая плазма, нуждаются в более сильной финансовой поддержке.

В руководстве содержался призыв к улучшению финансовых услуг в сельских районах Китая для поддержки устойчивого промышленного развития и улучшения инфраструктуры и условий жизни. Документ также требует усилий по закреплению достижений в области борьбы с нищетой и повышению доступности финансовых услуг для сельского населения.

Согласно документу, опубликованному центральными властями в конце февраля, Китай пообещал оптимизировать финансовые услуги для содействия возрождению сельских районов и оказания большей поддержки квалифицированным местным финансовым учреждениям в отношении предоставления кредитов, повторного учета и обязательных резервов в 2022 году.