Балыкчи, Киргизия, 31 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Тактическое военное учение «Калкан-2022» с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) турецкого производства «Байрактар ТБ-2» началось в Иссык-Кульской области Киргизии. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба киргизского президента.

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Уточняется, что президент Киргизии Садыр Жапаров наблюдает за ходом учения, которое проходит на базе учебного центра «Эдельвейс» министерства обороны республики в Балыкчи.

Также отмечается, что целью маневров является отработка слаженности действий киргизских силовых структур в ходе уничтожения условного противника, который совершил прорыв на участке государственной границы.

«Впервые в истории Вооруженных Сил Киргизской Республики (КР) в ходе учения будут применены ударные БПЛА «Байрактар ТБ-2», находящиеся на вооружении Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали одного из шести сторонников джихадистского религиозного течения, похитивших местного бизнесмена ради получения крупной денежной суммы.