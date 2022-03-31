Москва, 31 марта, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Есть несколько факторов, которые ясно дают понять, что глобальных проблем в России ни с запасом семян, ни с самое посевной кампанией не будет. Импортозамещение в сфере АПК — это не проблема для России, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Government-nnov.ru Сельское хозяйство

«Во-первых, торговля с Индией полностью переходит на расчеты без долларов. То есть фактически Индия сделала свой выбор в пользу России, а не Европы или США. И торговые обороты будут наращиваться, в том числе в плане сферы АПК.

Во-вторых, проблем с поставкой техники и семенного фонда из Китая как не было, так и нет. Более того, таких проблем сейчас нет и с Латинской Америкой, если не брать в расчет логистические расчеты и отсутствие возможности фрахтовки Россией судов и контейнеров. Поэтому и здесь каких-либо препятствий быть не должно.

В-третьих, Россия практически полностью запретила вывоз из страны некоторых позиций, в число которых входит пшеница, ячмень, сахар и ряд других посевных культур.

Этот факт ускорит рост стоимости пшеницы на мировых рынках, который и так фактически обновляет максимумы в еженедельном формате, но на РФ это никоим образом не скажется, потому что как минимум в 2022 году основным направлением будет в первую очередь обеспечение собственных нужд, а уже потом — экспорт зерна.

Поэтому никаких причин, из-за которых стоит напрягаться по поводу посевной кампании и сельского хозяйства в этом году, сейчас не видно — с техникой все в порядке, резервы и возможности по импорту семенного фонда, в России есть», — высказал свое мнение эксперт.

Читайте также: В России создается цифровая экосистема АПК с маркетплейсом