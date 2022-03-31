Пекин, 31 марта, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Ожидается, что чистая прибыль коммерческих банков Китая увеличится почти на 10% в первой половине 2022 года на фоне экономического роста страны и улучшения бизнес-среды, говорится в отчете Банка Китая, сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

Max12Max Народный банк Китая

В соответствующем отчете об экономических и финансовых перспективах на второй квартал, Исследовательский институт Банка Китая отметил, что банковская отрасль сохранит темпы роста в первой половине этого года, при этом ее активы и обязательства увеличатся примерно на 8,5% в годовом исчислении.

Качество активов коммерческих банков будет продолжать улучшаться, говорится в отчете, ожидается, что коэффициент просроченных кредитов снизится примерно до 1,72%, а остаток просроченных кредитов немного увеличится.

В 2022 году кредитная поддержка будет сосредоточена на ключевых областях реальной экономики, при этом приоритеты будут отданы производственному сектору, экологически чистым отраслям промышленности, субсидируемому правительством арендному жилью и услугам для пожилых людей, говорится в отчете.

Ожидается, что средне‑ и долгосрочное кредитование производственного сектора вырастет более чем на 30% в годовом исчислении, в то время как в высокотехнологичной обрабатывающей промышленности будет наблюдаться более быстрый рост, говорится в отчете.