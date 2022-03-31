Нью-Дели, 31 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс посетит Индию 31 марта и обсудит с главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром кризис на Украине и оказание этой стране гуманитарной помощи. Об этом сообщает газета Times of India.

Laurie Jones Здание секретариата в Нью-Дели

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Ожидается, что Трасс попробует добиться от Нью-Дели поддержки антироссийских санкций. В Лондоне также рассчитывают, что Индия потребует от России прекратить военную спецоперацию на Украине.

Трасс и Джайшанкар, как ожидается, обсудят укрепление оборонного сотрудничества Лондона и Нью-Дели в контексте событий на Украине, говорится в сообщении, распространённом британским МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе была отменена поездка в Индию делегации британских парламентариев, намеченная на апрель. Причина кроется в разности позиций Нью-Дели и Лондона относительно ситуации на Украине.

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