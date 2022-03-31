Ижевск, , 09:16 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 31 марта прививку от коронавируса сделал 695 521 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Второй компонент препарата получили 551 064 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 48 жителей республики. Второй компонент препарата получили 397 человек, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 760 человек. 134 364 человека прошли ревакцинацию, за предыдущие сутки — 478 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 866 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 154 213 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 163 418 случаев заражения коронавирусом, из них 171 — за минувшие сутки.

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