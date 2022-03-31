Сан-Хосе, , 09:15 — REGNUM Сборная Коста-Рики по футболу одержала победу над командой США в матче группового этапа североамериканского отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 2:0.

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В составе мексиканской команды голы забили защитник Хуан Варгас на 51-й минуте и нападающий Энтони Энрикес на 59-й.

Сборная США заняла третье место в отборочном турнире и напрямую вышла на ЧМ-2022. Команда Коста-Рики стала четвёртой и попала в стыковые матчи, в которых сыграет со сборной Новой Зеландии.

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