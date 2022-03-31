Ижевск, , 09:14 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 31 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 950 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 154 213 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Работа врачей в «красной зоне» в больнице Пятигорска Денис Абрамов (с) ИА REGNUM

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За все время пандемии в республике подтвердили 163 418 случаев заражения коронавирусом, из них 171 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 25 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 43 человека старше 65 лет.

3977 человек скончались, за минувшие сутки скончались 58-летняя женщина и мужчина в возрасте 75 лет. Накануне было зарегистрировано также два летальных случая среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 36 человек, накануне в больницы попали 38 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 3436 человек, 219 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 40 человек — в тяжелом состоянии, из них семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 30 марта прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 695 473 человека. Второй компонент препарата получили 550 667 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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