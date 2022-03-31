Исламабад, , 09:13 — REGNUM Пакистанские СМИ сообщили, что три школьницы убили своего учителя, обвинив её в оскорблении религии. Как сообщает Mashal Radio, инцидент произошёл у школы «Джейм Ислами Фаллах аль-Банат» в округе Дара-Исмаил-Хан провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Наджм аль-Хассанейн Лиакат, начальник полиции Дара-Исмаил-Хана, подтвердил факт инцидента и сообщил, что убитую звали Сафура Биби.

Начальник полиции сообщил, что все три студентки, обвиняемые в убийстве своего учителя, арестованы. По его словам, они признали свою вину.

В ходе предварительного расследования девочки рассказали, что одной из них, 13-летней школьнице, приснилось, что их учительница Сафура Биби оскорбила их религию, поэтому они её убили.

Полиция выясняет, был ли мотивом убийства сон о Сафуре Биби, учительнице домашней школы, или что-либо иное.