Гуанчжоу, Китай, , 09:13 — REGNUM Базирующаяся в Европе компания Louis Dreyfus Company (LDC) и китайские предприятия DONLINK Group и HAID Group начали строительство промышленного продовольственного парка в Гуанчжоу, столице провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 30 марта агентство Синьхуа.

Провинция Гуандун. Китай yunzhi_design

С объемом инвестиций более 7 млрд юаней (около $1,1 млрд), деятельность Промышленного продовольственного парка Фулин будет включать переработку кормового белка, высокотехнологичную экологическую аквакультуру, торговлю зерном и инновации в области продуктов питания.

«Мы видим большой потенциал для взаимного роста, поскольку мы стремимся удовлетворить растущие потребительские потребности страны и, в частности, растущий спрос на высококачественные продукты питания», — сказал глава LDC по северной Азии Джеррити Чен.

Строительство расположенного в районе Наньша города Гуанчжоу, центре района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао парка будет разделено на три этапа. Ожидается, что первый этап будет завершен в 2023 году и займет площадь более 180 000 квадратных метров.