Невинномысск, Ставропольский край, 31 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Ставропольском крае принято решение об аресте двоих человек, подозреваемых в участии в акте вандализма. Осквернивших мемориал Вечный огонь в городе Невинномысске взяли под стражу на два месяца, сообщили 31 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Заключение о необходимости взять под стражу указанные лица дала прокуратура региона с учетом личностей фигурантов дела и общественного резонанса, вызванного актом вандализма в отношении памятника Победы в Великой Отечественной войне. Суд постановил арестовать на два месяца 19-летнего и 21-летнего участника преступления, а несовершеннолетнего оставили под арестом еще на 72 часа.

Ранее сообщалось, что видео с кадрами осквернения мемориала в городе Невинномысске было опубликовано в соцсетях. По горячим следам были найдены подозреваемые. Ими оказались трое жителей Кочубеевского района. Они признались в содеянном и извинились перед жителями региона за совершенное преступление.

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