Благовещенск, , 09:27 — REGNUM Готовится к передаче в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении бывшего руководителя муниципального учреждения Благовещенска «Городское управление капитального строительства». Она обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 марта в пресс-службе прокуратуры региона.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Глава управления пыталась получить более 5 млн рублей от директора подрядной организации, которая ремонтировала школу. Предполагалось, что деньги станут гарантией приёмки выполненных работ. Помимо этого, женщина получила полмиллиона рублей взятки строительными материалами.

Экс-руководитель муниципального учреждения находится под стражей, расследование её дела завершено. Для рассмотрения документы направят в Благовещенский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее утвердили обвинительное заключение по делу бывшего заместителя руководителя управления капитального строительства столицы Приамурья. Его обвиняют в получении крупной взятки. По версии следствия, деньги чиновнику передавал директор компании. За 315 тыс. рублей он надеялся получить содействие в беспрепятственной приёмке работ по договору подряда.