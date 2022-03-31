Марнеули, Грузия, 31 марта, 2022, 18:30 — ИА Регнум. В населённом азербайджанцами селе Бегляры Марнеульского муниципалитета Грузии на местном кладбище с могил было совершенно хищение всех кладбищенских оград, сообщает 30 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Кладбище

Правоохранительные органы проводят на месте преступления следственные действия. Расследование начато по статье уголовного кодекса о краже. По этому делу пока ещё никто не арестован.

Местные жители рассказывают, что когда утром они пришли навестить могилы, то обнаружили кладбище вообще без оград. Это уже второй случай в сёлах Марнеульского муниципалитета за последний месяц.

Напомним, что в юго-восточных районах Грузии компактно проживает многочисленное азербайджанское население.