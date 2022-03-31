Москва, , 09:08 — REGNUM Ингушетия — небольшая по территории республика. Поэтому в ней остро стоит вопрос малоземелья. Из-за этого приходится прорабатывать возможность перехода к высотному строительству жилья. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 30 марта сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На вопрос главы государства о темпах строительства в Ингушетии её руководитель ответил, что ведется работа с правительством РФ о их повышении, в том числе за счет возведения высокоэтажных домов.

«У нас стройка подрастает, но ввиду того, что у нас малоземелье, сейчас мы выработали с правительством такую линию — поднять строительство. Но, если мы не будем строить высокоэтажные дома, многоэтажные дома, выделять индивидуально жилые земли, то у нас не получится», — приводит слова Калиматова пресс-служба президента РФ.

Отметим, что в Ингушетии из-за сейсмоактивности строительство жилья обходится дороже, чем в других регионах, так как при возведении многоэтажных зданий требуются дополнительные меры по геолого-разведывательным изысканиям, укреплению строительных конструкций. Поэтому в республике раньше строили в основном 5−6-этажные дома, но в последние годы появились и дома в 11−16 этажей, которые классифицируются как строения повышенной этажности.

Напомним, в ходе встречи главы Ингушетии с Владимиром Путиным были обсуждены вопросы социально-экономической ситуации в регионе, в том числе строительства школ и детских садов, водоснабжения населения чистой водой и другие

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