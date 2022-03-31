Екатеринбург, , 09:08 — REGNUM Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и глава Перми Алексей Дёмкин 30 марта подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. Об этом сообщили в мэрии Екатеринбурга.

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По словам Орлова, уральскую столицу с Пермью связывают многолетние партнерские отношения. Они охватывают широкий спектр направлений: начиная от туризма и заканчивая взаимодействием в сфере муниципального управления. Мэр Екатеринбурга подчеркнул, что убежден в дальнейшем развитии партнерских отношений. «Наша общая задача — повышение качества жизни граждан», — резюмировал Орлов.

В свою очередь Алексей Дёмкин отметил, что Пермь, как и Екатеринбург в 2023 году отметит знаковое событие — 300-летие со дня основания. Города имеют общую историю и схожее развитие. Соглашение станет новым импульсом в развитии городских сообществ, подвел итог Дёмкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернаторы Свердловской и Омской областей Евгений Куйвашев и Александр Бурков также договорились о развитии межрегиональной кооперации в условиях санкций. Партнерство предполагает укрепление связей между предприятиями регионов.