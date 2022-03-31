Ульяновск, , 09:08 — REGNUM Ульяновской области в 2022 году работы по устройству защитных и слоёв износа запланированы на участках общей протяжённостью более 30 км. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Трасса Иван Шилов © ИА REGNUM

Обновление дорог запланированы на трассе Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск и подъезде к Ульяновску от трассы М-5 «Урал».

На двух участках трассы Р-178 основные эксплуатационные свойства верхнего слоя покрытия дорог восстановят путём нанесения литой эмульсионно-минеральной смеси. Эти работы будут проводиться в двух районах: Сурском (км 97 — км 109) и Карсунском (км 160 — км 167).

Покрытие из асфальтобетонной смеси устроят в Майнском районе (км 175 — км 184) и на участке подъездной дороги к Ульяновску от трассы М-5 вблизи села Большие Ключищи (км 212 — 216 км). В ведомстве поясняют, что асфальтобетонная смесь состоит из наиболее прочных, слабо шлифующихся и морозостойких материалов.

В управлении напоминают, что защитные слои устраивают при изнашивании и появлении мелких трещин на верхнем слое дорожной одежды, а также образовании колеи по полосам наката.

Напомним, что в 2021 году обновили пять участков подъездной дороги к Самаре протяжённостью свыше 20 км. Работы шли от дороги федерального значения Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск.

Как сообщало ИА REGNUM, на дороге федерального значения А-151 Цивильск — Ульяновск планируют капитально отремонтировать участок протяжённостью 8 км. Начальная цена контракта определена в размере 1 691 341 150 рублей, аукцион назначен на 6 апреля 2022 года.

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