Самара, 31 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В ходе проверки департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации города Самары были выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

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Сотрудники прокуратуры установили, что осенью прошлого года департамент заключил с фирмой муниципальный контракт на оказание услуг по организации и проведению пресс-тура для представителей средств массовой информации стоимостью 630 тысяч рублей. Документом предусматривалась оплата проживания, экскурсии, питания, трансфера и покупки сувениров на 25 человек.

Во время проверки было установлено, что фактически на мероприятиях присутствовало 15 человек, два из которых проживают в г. Самаре. При этом оплата была произведена в полном объеме. Это повлекло неэффективное расходование денег города в размере 166 тысяч рублей.

Отмечается, что помимо этого, департамент несвоевременно направил в Федеральный орган исполнительной власти информацию о стоимости исполненных обязательств.

Сообщается, что в отношении виновных должностных лиц департамента возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области замначальника колонии заподозрили в получении взятки.