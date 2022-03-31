Москва, , 09:08 — REGNUM Законопроект о частных военных компаниях (ЧВК) внесли в Госдуму депутаты от СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдум Сергей Миронов.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сегодня мы видим, как бойцы частных военных компаний помогают выполнять государственную задачу на территории Украины. Значит, должны быть формы их легализации, регулирования и помощи», — отметил Миронов.

По его словам, помимо текущих задач, в случае законодательного урегулирования ЧВК могут принять активное участие в защите прав и свобод граждан России за рубежом, национальных интересов РФ, охране сотрудников российских компаний на территории иностранных государств со сложной военно-политической ситуацией, а также снижении уровня военных и террористических угроз.

Вместе с тем парламентарии в марте 2018 года уже предлагали законопроект о ЧВ, но поддержки в правительстве он не нашел. В частности, правительство в своем отзыве обратило внимание на то, что положения законопроекта, определяющие деятельность частных военных и военно-охранных организаций, противоречат ч. 5 ст. 13 Конституции РФ (запрет «на создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований»).

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