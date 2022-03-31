* ИГ — запрещённая в России организация

Туньси, , 09:13 — REGNUM Планы террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по экспорту нестабильности в Туркестан и Россию вызывают у Москвы беспокойство, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Особое беспокойство вызывают планы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их сторонников по дестабилизации центральноазиатских государств и экспорту нестабильности в Россию», — сказал Лавров на пленарной сессии в ходе встречи в формате стран-соседей Афганистана в Китае.

По его словам, тревожит Москву и то, что ряд группировок наращивает отряды в районе границ Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также заявил о недопустимости размещения в Туркестане военной инфраструктуры США и НАТО.

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