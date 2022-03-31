Горно-Алтайск, 31 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Республике Алтай за сутки подтверждён один летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число умерших с начала пандемии достигло 647.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В 599 случаях непосредственной причиной смерти больных стал COVID-19. Ещё 48 человек скончались от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.

Всего подтверждено к настоящему времени 33 781 случай инфицирования. За сутки выявлено 18 новых носителей. Лидерами по приросту стали Майминский и Усть-Канский районы, а также Горно-Алтайск.

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 159, за весь период – 29 728. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 531, за весь период – 428 619», — отметили в оперштабе.