Донецк, 31 марта 2022, 09:07 — REGNUM Нахождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в составе Украины после ее признания рядом государств невозможно, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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По его словам, вопрос нахождения ДНР в составе Украины «не актуален».
Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФВладимир Путинподписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.