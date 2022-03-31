Донецк, 31 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Нахождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в составе Украины после ее признания рядом государств невозможно, заявил представитель Народной милиции ДНР ЭдуардБасурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг ДНР

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По его словам, вопрос нахождения ДНР в составе Украины «не актуален».

«После того как нас уже признали несколько государств, шесть или семь, в первую очередь Россия, поэтому нахождение в составе Украины данной республики (Донецкой Народной Республики) уже невозможно», — сказал Басурин РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент РФВладимир Путинподписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.