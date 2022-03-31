Каракас, 31 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка — создают новую финансовую систему, которая не повторит судьбу доллара и не будет использоваться как политический инструмент против других стран. Об этом в ходе выступления перед дипломатическим корпусом в Каракасе сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуров, сообщает Noticias y Respuestas.

Флаги БРИКС

«БРИКС […] выдвигает важные инициативы по формированию новой финансовой, денежно-кредитной системы, […] которая откроет двери для всех стран мира, которая не использует международные банковские услуги в качестве политического инструмента для нападения или агрессии», — сказал глава Боливарианской Республики в эфире венесуэльского государственного телеканала.

Он добавил, что пять развивающихся стран, которые начали строить архитектуру финансового, экономического, коммерческого, политического сотрудничества, «стремятся стать одним из главных действующих лиц зарождающегося мира».

Президент Венесуэлы заявил, что система для осуществления международных банковских операций SWIFT «используется для шантажа правительств».

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта компания SWIFT подтвердила отключение российских банков от своей международной платёжной системы с 12 марта 2022 года в соответствии с требованием постановления Евросоюза. В этот список вошли семь российских юридических лиц, в отношении которых одобрены санкционные меры, — банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

В Европарламенте заявили, что такой шаг будет иметь негативные последствия и для Европейского союза.

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