Пермь, , 09:05 — REGNUM Правительство России из резервного фонда выделило на оснащение оборудованием Перинатального центра Пермской краевой клинической больницы 200 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным минздрава, на выделенные федеральные средства приобретут 42 единицы высокотехнологичного оборудования. В их числе специальная техника для доношенных и недоношенных новорожденных — аппараты ИВЛ, инкубаторы для интенсивной терапии, реанимационные комплексы для оказания помощи в родовом зале, мониторы прикроватные для слежения за жизненными функциями, транспортные инкубаторы (реанимационные комплексы) с портативными аппаратами, портативная цветная цифровая ультразвуковая диагностическая система с доплером.

Как отметила заместитель главврача по акушерско-гинекологической помощи, руководитель Пермского краевого перинатального центра (ПКПЦ) Ольга Лих, в клинике ежегодно помогают примерно 500 новорожденным, которые родились с экстремально-низкой массой тела. Они нуждаются в интенсивной терапии.

«Поэтому оснащение реанимационного отделения современной техникой очень важно. Широкомасштабная модернизация и ввод в эксплуатацию нового высокотехнологичного медицинского оборудования, которое будет приобретено благодаря средствам из федерального бюджета, позволит нам сохранить на качественном уровне оказание медицинской помощи новорожденным. Это, в свою очередь, внесет вклад в повышение показателя естественного прироста населения в Пермском крае», — сказала она.

Напомним, решение о выделении целевых средств Перинатальному центру было принято после визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Пермь в декабре 2021 года.

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