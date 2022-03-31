Москва, 31 марта, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Вопрос о судьбе криптовалюты в России в современных условиях является противоречивым, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

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«Широко известны две противоположные позиции ЦБ РФ и Минфина от полного запрета криптовалют до их легализации, регулирования. Сегодня эти позиции получают дополнительные аргументы.

Так, в условиях жестких санкций, и в особенности заморозки внешних активов Банка России, осуществление ЦБ своих основных функций по поддержанию финансовой стабильности затрудняется, поскольку ограничивается инструментарий кредитно-денежной политики.

Следовательно, регулятору хочется выжать как можно больше из оставшихся у него возможностей. Существование криптовалютной индустрии в РФ само по себе также осложняет работу ЦБ, поскольку выводит часть капитала в неподконтрольную ему зону.

Таким образом, в сложившейся ситуации ЦБ, вероятно, еще больше чем раньше хочется законодательно запретить криптовалютные биржи и операции.

С другой стороны, сейчас, в условиях, когда иностранные компании сами уходят с российского рынка, полностью запретить криптовалюту означает дополнительно сократить возможности для осуществления российскими физическими и юридическими лицами финансовых операций.

Россия, кроме того, является значительным игроком на мировом рынке добычи криптовалют, отечественные экономические субъекты длительное время инвестировали в эту сферу, поэтому законодательный запрет даст лишний толчок в сторону дестабилизации экономики в и так нестабильное время.

Что ждёт криптовалюту?

С учетом сказанного, представляется, что полного запрета криптовалюты в России все же не произойдет, и страна пойдет по пути ее легализации.

Введение регулирования, частичных, а не полных ограничений может дать государству больший контроль над ситуацией, чем отказ от такого регулирования и следующий за ним полный переход рынка в нелегальный сегмент.

Криптовалюта, безусловно, является одним из самых удобных способов перевода средств в плане неподконтрольности и обеспечения возможности обхода ограничений.

С другой стороны, она имеет и минусы — риски, связанные с резким колебанием курсов криптовалют, надежностью отдельных криптобирж и т.д.

С учетом введения законодательных ограничений на оборот валюты и сокращения возможностей для российских граждан в сфере осуществления финансовых операций вследствие санкционной политики западных стран, роль криптовалюты как средства перемещения капитала в современной России возрастет», — пояснил эксперт.

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