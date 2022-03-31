Донецк, 31 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Ясное в Донецкой Народной Республике. Об этом 31 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 8:25 с украинских позиций в Новомихайловке был открыт огонь по населённому пункту Ясное. Всего выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала спецоперации на территории Луганской Народной Республики погибли 12 мирных жителей.