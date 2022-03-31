Барнаул, , 09:02 — REGNUM Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) продлили до 1 сентября 2022 года действие закона о бесплатном предоставлении земельных участков под самовольно возведенными жилыми домами. Решение было вынесено на сессию АКЗС фракцией «Справедливая Россия — За правду», сообщает 31 марта телеграм-канал АКЗС.

Самострой (сс) Дмитрий Cкляренко

Нормы об узаконении самостроев предусматривают следующее: гражданин может однократно бесплатно получить в собственность землю под своим жилым домом, возведенным самовольно до введения в действие Земельного кодекса РФ.

«Многие жители Алтайского края, проживающие в частном секторе и строившие свои дома еще в 50−60-е годы ХХ века, когда действовали другие нормы права, в 1990—2000-е годы после введения в действие Градостроительного и Земельного кодексов оказались в ситуации, когда они не могли узаконить постройку, поскольку у них не было права на землю, под ней находящуюся», — рассказал суть проблемы руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в АКЗС Александр Молотов.

Депутаты АКЗС неоднократно продляли действие этих положений краевого закона, и 1 марта 2022 года их актуальность снова истекла. Поскольку с 1 сентября 2022 года начинает действовать аналогичный федеральный закон, был разработан законопроект, который перекрывает этот временной разрыв.

«Закон в первую очередь касается городов — Барнаула, Бийска. Например, в Барнауле это поселок Восточный, Кожзавод, так называемая Нахаловка, в Бийске — микрорайон Зеленый Клин, где многие люди по-прежнему живут в неузаконенных постройках. Узаконение — это длительный процесс, и разработанные нами нормы потенциально касаются сотен граждан», — сказал Александр Молотов.

Как сообщало ИА REGNUM, также депутаты алтайского парламента приняли поправки в закон, согласно которым эвакуация граждан из зоны чрезвычайной ситуации станет обязательной.

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