Москва, , 00:01 — REGNUM С 1 апреля максимальная ставка по льготной ипотеке вырастет с 7% до 12%, сообщает ИА REGNUM.

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Объем кредита для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличится с 3 млн до 12 млн рублей, а для остальных регионов — до 6 млн рублей.

Новые условия будут действовать до 1 июля 2022 года.

Вместе с тем ряд банков отменяет ранее одобренные ипотечные кредиты. Теперь для получения жилищного займа тем клиентам, кто не успел в течение марта совершить сделку, нужно подавать заявку заново.

По данным ЦБ, по итогам 2021 года российские банки оформили населению 1,9 млн ипотечных кредитов на 5,7 трлн рублей. Однако сейчас объемы падают на фоне возросших ставок.

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