Туньси, Китай, 31 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который находится с визитом в Китае, провёл встречу с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Ханом Моттаки. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«На полях встречи стран-соседей Афганистана состоялась беседа Сергея Лаврова с и.о. министра иностранных дел этой страны А. Моттаки», — говорится в сообщении дипломата в телеграм-канале.

Темы обсуждения и другие подробности встречи не сообщаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Китай 30 марта. Накануне он провёл ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. Сегодня, 31 марта, он принимает участие во встрече глав внешнеполитических ведомств в формате стран-соседей Афганистана. В мероприятии участвуют представители России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.