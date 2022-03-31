Карталы, Челябинская область, , 09:01 — REGNUM В Челябинской области ДТП унесло жизни троих человек. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ДТП

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Авария произошла вечером 29 марта в Карталинскком районе. Двое мужчин погибли на месте. А женщина скончалась позже в больнице.

По предварительным данным, в условиях низовой метели автомобиль Chevrolet Captiva выехал на встречную полосу и там врезался в «УАЗ Патриот», а затем в Citroen C-Crosser. Погибшие мужчина и женщина находились в Chevrolet, а 30-летний гражданин был пассажиром в машине УАЗ,

Ещё три человека получили в ДТП травмы различной степени тяжести. Возбуждено и расследуется уголовное дело.