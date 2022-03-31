Луганск, , 08:58 — REGNUM За последние шесть недель в результате атак украинских формирований по территории Луганской Народной Республики погибли 12 мирных жителей. Об этом 31 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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Всего за период, по данным представительства, украинские формирования провели 769 обстрелов с применением тяжёлого вооружения, в том числе РСЗО. Для атак противник использовал 7751 боеприпас, включая четыре ракеты «Точка-У».

В населённых пунктах ЛНР в результате обстрелов погибли 12 мирных жителей, ещё 15 человек, в том числе трое детей, получили ранения.