Мосальск, Калужская область, , 10:46 — REGNUM В Мосальске Калужской области 30 марта произошёл пожар в одном из частных гаражей. В ходе локализации огня было обнаружено тело 47-летнего владельца гаража, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Гараж после пожара Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, мужчина скончался от отравления окисью углерода. По одной из версий, причиной возгорания явился маломощный тлеющий источник.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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