Мосальск, Калужская область, 31 марта 2022, 10:46 — REGNUM В Мосальске Калужской области 30 марта произошёл пожар в одном из частных гаражей. В ходе локализации огня было обнаружено тело 47-летнего владельца гаража, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Гараж после пожара
Гараж после пожара
Kaluga.sledcom.ru

По предварительным данным, мужчина скончался от отравления окисью углерода. По одной из версий, причиной возгорания явился маломощный тлеющий источник.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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