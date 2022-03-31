Мосальск, Калужская область, 31 марта, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Мосальске Калужской области 30 марта произошёл пожар в одном из частных гаражей. В ходе локализации огня было обнаружено тело 47-летнего владельца гаража, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Гараж после пожара

По предварительным данным, мужчина скончался от отравления окисью углерода. По одной из версий, причиной возгорания явился маломощный тлеющий источник.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление подробных обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.