Саратов, 31 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. За неделю в Саратовской области существенно подорожали лук репчатый, капуста и морковь. Обновленные данные по состоянию на 25 марта опубликовал Саратовстат.

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По официальным данным, за неделю в Саратовской области подорожал на 21,74% лук репчатый, капуста — на 12,76%, морковь — на 11,03%. Продолжают расти цены на бананы, яблоки, свеклу, сахар-песок, конфеты, соль, мясо, колбасы, рыбу, масло, молоко и молочную продукцию, консервы, яица, печенье, макароны.

Снижение цен фиксируется на огурцы (-11,59%), помидоры (-5,3%), пшено (-2,42%), хлеб и хлебобулочные изделия (-2,19% и — 1,8% соответственно), а также на сухие молочные смеси для детского питания (-0,06%).

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 18 марта сахар-песок стоил 77,81 руб./кг, соль — 14,77 руб./кг, лук репчатый 30,91 руб./кг, помидоры — 245,86 руб./кг.

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