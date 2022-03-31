Омск, , 08:57 — REGNUM В Омске полиция выясняет обстоятельства несчастного случая с маленьким ребёнком. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 марта в областном УМВД.

Игрушка на окне Анна Рыжкова © ИА REGNUM

30 марта в полицию поступила информация о том, что в медучреждение доставлен полуторагодовалый мальчик с различными травмами. В том числе у ребёнка обнаружили закрытый перелом костей предплечья.

По данным ведомства, мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже в доме по улице Олега Кошевого.

Предварительно установлено, что днём 30 марта мальчик был дома со своей матерью. Женщина готовила ужин на кухне, а ребёнок находился в комнате. Через некоторое время мать обнаружила, что сын выпал из окна.

Известно, что семья не состоит на профилактическом учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Сейчас ребёнок с матерью находятся в больнице. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Калуге ребёнок выпал из окна квартиры на шестом этаже жилого дома на улице Ломоносова.

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