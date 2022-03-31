Барнаул, 31 марта, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) единогласно поправки в закон «О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Как сообщает 31 марта телеграм-канал АКЗС, эвакуация граждан из зоны чрезвычайной ситуации станет обязательной.

Правительство Алтайского края Паводок в Алтайском крае

Как пояснил заместитель начальника отдела защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Алтайскому краю Максим Залюбовский, в конце 2021 года были внесены изменения в федеральный закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

«Главные новеллы такие: первое — решение о проведении эвакуационных мероприятий отнесено к полномочиям комиссии по ЧС соответствующих уровней.

Второе — граждане обязаны эвакуироваться из зон ЧС при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий.

Третье — органы власти и организации обязаны оперативно предоставлять информацию в органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Четвертое — органы местного самоуправления наделены полномочиями устанавливать факты проживания граждан в жилых помещениях в зонах ЧС. Аналогичные изменения предлагается внести в краевой закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — пояснил он.

Максим Залюбовский уточнил: при обсуждении новых законодательных норм важно понимать, что никто граждан из зон ЧС принудительно эвакуировать не будет.

«Эвакуационные мероприятия проводятся строго с целью сохранения жизни и здоровья граждан. Решение об их проведении принимается исходя из целесообразности и складывающейся обстановки с учетом подробного уточненного анализа ее дальнейшего развития», — подчеркнул он, отметив, что при эвакуации граждане по своему желанию могут быть размещены в пункты временного размещения либо у своих родственников и знакомых.

«Охрану общественного порядка в зонах ЧС и сохранность имущества и собственности эвакуированных граждан будут обеспечивать полиция и Росгвардия. Таким образом поводов для беспокойства нет, но есть повод задуматься. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ за невыполнение правил поведения в зонах ЧС граждане могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа от 1 до 30 тысяч рублей», — подчеркнул Максим Залюбовский.

Закон вступит в силу с момента его официального опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, также на сессии АКЗС 31 марта были приняты законы, изменяющие статус двух муниципалитетов региона. Муниципальными округами стали Славгород и Суетский район.

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