Веймар, , 08:56 — REGNUM Решение местных властей в Бухенвальде не приглашать на памятные мероприятия российскую делегацию говорит не только о возрождении пронацистских симпатий в Германии, но и о пагубности горбачёвского согласия на поглощение Германской Демократической Республики западной Германией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 31 марта.

«Каждому своё» — надпись на входе в лагерь Бухенвальд

Как сообщалось ранее, администрация музейного комплекса в Бухенвальде отказала представителям России и Белоруссии в участии в церемонии, посвященной 77-ой годовщине освобождения концлагеря. «Причиной» стали действия России на Украине и, в частности, смерть в Харькове «из-за бомбардировки» одного из выживших в Бухенвальде узников.

«Поражаешься не только мерзости лжи администрации музея и местных властей в Бухенвальде, но и — в ещё большей степени — живучести пронацистских настроений в Германии. Сегодня потомки одних нацистов защищают там других — на этот раз украинских.

Остаётся сожалеть, что таким местам памяти о преступлениях германских нацистов после нашей победы над ними не был придан экстерриториальный статус. Впрочем, после 1945 года это была территория Германской Демократической Республики. В ГДР такое кощунство — не пустить представителей России и Белоруссии почтить память тех, кто был освобождён многомиллионными жертвами их народов, не могло в принципе иметь место.

Формально первыми в этот концлагерь вошли не наши деды, а американцы, но вся послевоенная история говорит о том, что для США та война была войной за передел мира, а не за искоренение нацизма. Тем более для них, в отличие от граждан СССР, та война не была освободительной войной.