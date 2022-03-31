Тбилиси, 31 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что она согласовала всех представленных ей правительством кандидатов на дипломатические посты, не соответствует действительности. Об этом журналистам заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Саломе Зурабишвили

«Не понимаю, зачем ей понадобилось распространять неверную информацию, — сказал политик. — В июне-июле прошлого года президенту представили от правительства трёх кандидатов в послы и до сегодняшнего дня не дала ответа».

Кобахидзе также сообщил в течение последних двух или трёх недель правительство направило президенту представление о назначении двух послов, а также хотело отозвать одного посла. На всё это Зурабишвили якобы ответила отказом.

Напомним, между «Мечтой» и Зурабишвили начался спор из-за назначения послов, который развивается несколько дней. В партии ссылаются на то, что в конституции внешняя политика входит в компетенцию правительства, а согласование с президентом носит символический характер. В администрации президента этого не отрицают, но отрицают, что кого-либо из кандидатов правительства не согласовали.