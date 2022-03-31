Мехико, 31 марта, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Сборная Мексики по футболу одержала победу над командой Сальвадора в матче группового этапа североамериканского отборочного турнира к чемпионату мира по футболу — 2022. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

В составе мексиканской команды голы забили нападающие Уриэль Антуна на 17-й минуте и Рауль Хименес, реализовавший пенальти на 43-й минуте.

Таким образом, сборная Мексики заняла третье место в отборочном турнире и напрямую вышла на ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре.

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