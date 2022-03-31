Чебоксары, 31 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Козловском районе Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении рецидивиста, которого обвинили в убийстве спустя несколько дней после выхода из мест лишения свободы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Преступление

Под уголовное преследование попал 32-летний житель Козловского района. Правоохранители установили, что вечером 9 января 2022 года он познакомился с 45-летним сельчанином, с которым стали вместе распивать спиртные напитки.

«Они поссорились из-за отказа потерпевшего помочь в поиске девушек для совместного досуга. В ходе ссоры обвиняемый нанёс собутыльнику не менее 30 ударов руками и ногами, причинив ему тяжкие телесные повреждения», — говорится в сообщении.

От полученных травм пострадавший умер в больнице 10 января.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

В надзорном ведомстве добавляют, что мужчина стал фигурантом уголовного дела менее чем через две недели после освобождения из мест лишения свободы. В следственном управлении СКР по Чувашии добавляют, что обвиняемый отбывал срок за преступления имущественного характера, проведя за решёткой около 13 лет. Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Вурнарском районе Чувашии вынесен приговор по уголовному делу о конфликте между сельчанками, которое завершилось смертью.

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