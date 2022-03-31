Владивосток, , 09:22 — REGNUM Во Владивостоке суд вынес приговор местному жителю, который признан виновным в убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Балконы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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В суде установлено, что обвиняемый в ходе ссоры с потерпевшим нанес ему руками удары по телу, потом его толкнул — мужчина выпал с балкона 7 этажа. От полученных травм он скончался.

Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге мужчина упал с общего балкона 16-го этажа жилого дома на прохожего.