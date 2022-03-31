Санто-Доминго, 31 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Доходность от туристического бизнеса в Доминиканской Республике сильно упала в связи с ситуацией на Украине и связанных с ней санкций. Об этом 30 марта сообщила местная газета Diario Libre.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Доминиканская Республика

Число иностранных туристов, посещающих курорты Доминиканы, за месяц сократилось на 59−60 тысяч из-за прерванного авиасообщения. Уточняется, что уменьшение потока туристов произошло за счёт граждан, прибывающих на отдых из России и Украины.

По данным властей Доминиканы, в среднем в месяц Республику посещают около 420 тыс. иностранных туристов. В настоящее время правительство страны предпринимает меры для наращивания туристического потока за счёт клиентов из Канады. С этой целью началась проработка программ, рассчитанных на жителей этой страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Доминикана и Гаити заинтересованы в развитии торговых отношений с Россией.