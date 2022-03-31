Москва, , 08:51 — REGNUM Референдум о вхождении Южной Осетии в состав России может пройти в мае-июне, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

Герб Южной Осетии

«Я думаю, что она (процедура проведения референдума — ред.) займет немного времени — май-июнь», — сказал Водолацкий.

Референдум пройдет после выборов президента Южной Осетии.

Ранее о стремлении Южной Осетии войти в состав России заявил президент республики Анатолий Бибилов. Абхазия планирует оставаться независимым государством.

Читайте также: В Совфеде рассказали, как Южная Осетия может войти в состав России