Вашингтон, 31 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Биологические лаборатории Пентагона на Украине вызывают много вопросов и в случае причастности властей США к созданию в них биооружия, это делает их военными преступниками. Такое мнение 31 марта высказал исполнительный директор антивоенной группы Филип Джиральди Council for the National Interest в своей статье для The Unz Review.

Как указывает автор, Вашингтон со своей «лживой машиной пропаганды» занимается искажением сути того, что происходит на Украине, и пытается выставить Россию главной виновницей происходящего, замалчивая предшествующее спецоперации ВС РФ.

Также Джиральди отмечает, что власти США в течение долгого времени игнорировали опасения Москвы, нарушив обязательства о не расширении НАТО на восток, сыграли главную роль в свержении президента Украины Виктора Януковича зимой 2014 года, «постоянно демонизировали» Россию и не обсуждали самые разумные требования Москвы.

При этом он уточняет, что главные западные СМИ распространяют явную ложь о том, что Россия якобы «толкает планету к третьей мировой» войне, в то время как условия для таковой созданы США и НАТО.

Кроме того, автор стать добавляет, что наиболее показательной ложью Вашингтона является информация о биолабораториях Пентагона на Украине, к длительности которых оказался причастен сын президента США — Хантер Байден и существование которых подтвердила в конгрессе заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд, указавшая также, что Украина «обладает химическим и биологическим оружием».

Помимо того, Джиральди поясняет, что в случае, если финансируемые Пентагоном биолаборатории на Украине действительно занимались созданием и распространением оружия массового поражения, это нарушает первую статью «Конвенцию ООН о биологическом оружии». Как подчеркивает автор, в этом случае лидеры США являются военными преступниками и, согласно Нюрнбергских принципов, в создании которых когда-то активно участвовал Вашингтон, им грозит за это смертная казнь.

Как сообщало, 30 марта представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что правящий Украиной нацистский режим всерьёз готовился к использованию биологического оружия против населения Донбасса и России.