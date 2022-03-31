Лима, 31 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Перу несколько десятков ключевых автомагистралей по всей стране оказались перекрыты в результате общенациональной забастовки работников транспорта против повышения цен на топливо и платы за проезд по автодорогам. Об этом 30 марта сообщает агентство Prensa Latina.

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По его данным, резервы на продовольственных складах способны удовлетворять спрос населения на продукты в течение трёх-четырёх дней, после чего может возникнуть угрожающая снабжению столицы страны ситуация.

Отмечается, что министр транспорта и коммуникаций Перу Николас Бустаманте в сделанном ранее заявлении объяснил рост цен на топливо внешнеэкономическими факторами и объявил о начале переговоров правительства с организаторами забастовки.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Перу Педро Кастильо объявил о старте программы компенсации затрат на топливо, затрагивающей около 800 тысяч малоимущих семей.

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