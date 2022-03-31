Барнаул, 31 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. На сессии Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) приняты законы, изменяющие статус двух муниципалитетов региона. Муниципальными округами стали Славгород и Суетский район. Подробности 31 марта сообщает телеграм-канал АКЗС.

Светлана Шаповалова Алтайски край

Муниципальное образование город Славгород с 2011 года по своей организационно-правовой форме является городским округом. В состав округа, помимо Славгорода, входят 23 сельских поселения.

«По факту городской округ Славгород — это первый муниципальный округ на территории Алтайского края, который действует уже несколько лет. В сельских населенных пунктах округа работали территориальные подразделения администрации города. Конечно, это решение было нестандартным. Большинство городов Алтайского края пошли по другому пути развития.

В федеральный закон о принципах организации местного самоуправления внесены изменения, до 1 января 2025 года наша задача — привести организационно-правовые формы муниципалитетов в соответствие с требованиями федерального закона», — сообщил заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько.

Славгород соответствует организационной форме городского округа только по соотношению городского и сельского населения, проживающего в округе.

По двум другим критериям — плотности населения на территории и площади городской территории — существующая форма организации не отвечает требованиям федерального закона.

Поэтому комитет АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению разработал проект краевого закона, принятый в первом чтении в ходе сессии АКЗС 31 марта.

Как отметил Денис Голобородько, переход в статус муниципального округа обеспечит Славгороду дополнительные налоговые поступления от упрощенной системы налогообложения и налога на доходы физических лиц — порядка 120 млн рублей.

В Суетском районе решением сессии был запущен другой процесс — объединение всех поселений района в муниципальный округ. Жители всех четырех сельсоветов района дали на это согласие, которое было зафиксировано решением районного совета депутатов.

После этого проект соответствующего краевого закона был принят в двух чтениях на сессии краевого парламента.

По словам главы Суетского района Натальи Долговой, организация системы управления в виде муниципального округа поможет выстроить более понятную вертикаль власти, сократить объем отчетности. Благодаря налоговым льготам район дополнительно получит порядка 500 тысяч рублей от упрощенной системы налогообложения.

«Плюсы, которые видит для себя район — улучшение кадровой ситуации, социально-экономического положения. В Суетке считают, что эта форма управления будет более эффективной», — рассказал председатель комитета по правовой политике и местному самоуправлению Денис Голобородько, избранный в АКЗС от этого района.

Начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин сообщил на сессии, что новых инициатив о получении статуса муниципального округа в регионе не выдвигали. Напомним, ранее по инициативе муниципалитетов были преобразованы в муниципальные округа Залесовский и Чарышский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, система муниципальных органов власти в России перестраивается в связи с обновленной Конституцией Российской Федерации и включением местного самоуправления в единую систему публичной власти.

К 1 января 2028 года муниципалитеты страны перейдут на одноуровневую систему местного самоуправления — муниципальные и городские округа, в случае принятия Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

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