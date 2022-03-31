Париж, , 08:49 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что российско-украинские переговоры затягиваются, сообщает Le Parisien.

Жан-Ив Ле Дриан Иллюстрация: flickr.com

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Париж не видит «прорыва» в российско-украинских переговорах, считает министр иностранных дел.

«На данный момент, насколько мне известно, нет ни прорыва, ни новизны», — заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции в отставку за «недостатки в работе» отправили главу военной разведки генерала Эрика Видо, который проработал на этом посту всего семь месяцев.

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