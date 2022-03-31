Томск, 31 марта, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Томске завершено расследование уголовного дела по факту убийства сразу трёх человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области, на скамье подсудимых окажется 52-летний местный житель.

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Обвиняемый жил без регистрации в сооружённом им из подручных материалов строении. По данным следствия, с декабря 2020 года по февраль 2021 года убил троих мужчин, с которыми распивал спиртное, похитив телефоны двоих из них. От тел он избавлялся, расчленяя их и выбрасывая частями.

После задержания ему назначили более 20 экспертиз, по итогам которых фигурант признан вменяемым. К настоящему времени следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело будет направлено в суд.