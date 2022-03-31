Москва, , 08:47 — REGNUM Глава USAID, бывший постред США в ООН Саманта Пауэр воспользовалась украинской фабрикой фейков для антироссийской пропаганды, сообщила 31 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Она рассказала, что Пауэр разместила пост о шестилетней Варе, собирающей деньги на «бронежилет» для украинских солдат.

«Сюжет взяла у очередной украинской фабрики фейков, участвующей в оголтелой антироссийской информационной кампании. Не удивлюсь, если финансируется эта помойка по линии USAID», — заметила Захарова.

Она напомнила, что когда-то Пауэр рекламировала в ООН коллектив Pussy Riot, и в целом не ограничивала моральными нормами, используя все средства против России.

«Вот только Аллею ангелов в Донбассе она в своих выступлениях и публикациях в соцсетях не упомянула ни разу. Получившая Пулитцеровскую премию за книгу о геноцидах Пауэр в течение восьми лет так и не обратила внимание на погибших от рук украинских неонацистов детей», — заявила Захарова.