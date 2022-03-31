Москва, 31 марта, 2022, 08:47 — ИА Регнум. На портале правительства Москвы — mos.ru — в сервисе «Мои платежи» появилась новая функция, которая облегчит работу предпринимателей, сообщается на сайте мэра столицы.

Gosuslugi.ru Госуслуги

Теперь доверенные сотрудники организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя) могут просматривать и оплачивать ее счета. Ранее это могли делать только руководители бизнеса.

Отмечается, что оплачивать счета в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru возможно только банковской картой. Наиболее востребованные категории платежей для бизнеса — транспортные расходы, штрафы ГИБДД, налоги и сборы.

Как сообщало ИА REGNUM, госуслугами и сервисами на портале правительства mos.ru в 2021 году граждане воспользовались свыше 472 млн раз.

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